Україна

Шахтар завдав Руху першої поразки після відновлення сезону УПЛ – "гірники" закріпилися на вершині таблиці.

Металіст 1925 врятував нічию проти Колоса завдяки розкішній гарматі від екс-форварда Шахтаря.

Карпати цікавляться вінгером молодіжної збірної Ізраїлю – у конкурентах заможний клуб УПЛ.

Чорноморець завдав Олександрії першої справжньої поразки в році – ляпи майбутнього гравця Динамо ледь не вкрали перемогу.

Світ

Ліверпуль не зміг повернути лідерство в АПЛ, розписавши нічию з Манчестер Юнайтед – Бруну забив шедевр у стилі Бекхема.

Фенербахче віддав Суперкубок Галатасараю – матч тривав лише одну хвилину.

Аякс "ковтнув" шість голів і був жалюгідним в атаці – амстердамці встановили ганебний антирекорд.

Ювентус обрав нового тренера – топ-інсайдер повідомив про угоду з творцем головної сенсації Серії А.

Українці за кордоном

Довбик може опинитися у Барселоні – форвард збірної України має замінити Лєвандовскі.

Зінченка звинувачують у грі на публіку – екс-зірка АПЛ радить українцю іти воювати.

Челсі бездарно розділив очки з аутсайдером АПЛ – Мудрик допоміг Шеффілду вирвати нічию на останніх хвилинах.

Рамос може стати загрозою для Кривцова – Інтер Маямі спробує возз'єднати легенду Реала з Мессі.