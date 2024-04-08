Головні новини 7 квітня: Довбик може замінити Лєвандовскі, невдача Мудрика і Челсі, перемоги Шахтаря і Чорноморця
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 7 квітня.
Україна
Шахтар завдав Руху першої поразки після відновлення сезону УПЛ – "гірники" закріпилися на вершині таблиці.
Металіст 1925 врятував нічию проти Колоса завдяки розкішній гарматі від екс-форварда Шахтаря.
Карпати цікавляться вінгером молодіжної збірної Ізраїлю – у конкурентах заможний клуб УПЛ.
Чорноморець завдав Олександрії першої справжньої поразки в році – ляпи майбутнього гравця Динамо ледь не вкрали перемогу.
Світ
Ліверпуль не зміг повернути лідерство в АПЛ, розписавши нічию з Манчестер Юнайтед – Бруну забив шедевр у стилі Бекхема.
Фенербахче віддав Суперкубок Галатасараю – матч тривав лише одну хвилину.
Аякс "ковтнув" шість голів і був жалюгідним в атаці – амстердамці встановили ганебний антирекорд.
Ювентус обрав нового тренера – топ-інсайдер повідомив про угоду з творцем головної сенсації Серії А.
Українці за кордоном
Довбик може опинитися у Барселоні – форвард збірної України має замінити Лєвандовскі.
Зінченка звинувачують у грі на публіку – екс-зірка АПЛ радить українцю іти воювати.
Челсі бездарно розділив очки з аутсайдером АПЛ – Мудрик допоміг Шеффілду вирвати нічию на останніх хвилинах.
Рамос може стати загрозою для Кривцова – Інтер Маямі спробує возз'єднати легенду Реала з Мессі.