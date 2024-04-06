Главные новости 5 марта: новый тренер Ливерпуля, официальная отставка Хацкевича, триумф женской сборной Украины
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 5 марта.
Украина
Сборная Украины триумфально стартовала в отборе на Евро-2025 – "сине-желтые" разбили соперниц из Косова и возглавили группу.
Шахтер стимулирует соперников Динамо – источник озвучил немалые суммы гонораров.
Судаков заинтересовал еще один топ-клуб в Европе – там выступает игрок сборной Украины.
Кривбасс признали критически важным для экономики Украины – работников клуба забронируют от мобилизации.
Мир
Эвертон рискует получить новый очковый штраф – у клуба Миколенко обнаружили долгов на 330 миллионов.
Ливерпуль получил сигнал от топ-кандидата на замену Клоппу – 39-летняя сенсация не готов повторить верность Алонсо.
Хацкевич официально покинул Заглембе после скандального нападения – экс-тренера Динамо буквально "выперли пинками".
Украинцы за рубежом
Украинский легионер признан лучшим игроком февраля-марта в Европе – приз в 10 тысяч пойдет на благотворительность.
Лунин может выпасть из основы Реала за месяц – Куртуа публичными заявлениями играет на нервах украинца.
Почему Мудрик не праздновал победный гол, а в Миколенко вселился Зинченко – 2 украинцев продадут в АПЛ за грубые миллионы.