Украина

Сборная Украины триумфально стартовала в отборе на Евро-2025 – "сине-желтые" разбили соперниц из Косова и возглавили группу.

Шахтер стимулирует соперников Динамо – источник озвучил немалые суммы гонораров.

Судаков заинтересовал еще один топ-клуб в Европе – там выступает игрок сборной Украины.

Кривбасс признали критически важным для экономики Украины – работников клуба забронируют от мобилизации.

Мир

Эвертон рискует получить новый очковый штраф – у клуба Миколенко обнаружили долгов на 330 миллионов.

Ливерпуль получил сигнал от топ-кандидата на замену Клоппу – 39-летняя сенсация не готов повторить верность Алонсо.

Хацкевич официально покинул Заглембе после скандального нападения – экс-тренера Динамо буквально "выперли пинками".

Украинцы за рубежом

Украинский легионер признан лучшим игроком февраля-марта в Европе – приз в 10 тысяч пойдет на благотворительность.

Лунин может выпасть из основы Реала за месяц – Куртуа публичными заявлениями играет на нервах украинца.

Почему Мудрик не праздновал победный гол, а в Миколенко вселился Зинченко – 2 украинцев продадут в АПЛ за грубые миллионы.