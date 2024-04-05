Наполи остается одним из фаворитов на подписание Судакова летом. Однако, неаполитанцы не единственные, кто интересуется звездой Шахтера.

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По информации журналиста Грача Хачатряна, Наполи придется выдержать конкуренцию с неназванными клубами АПЛ. Также отмечается о "большом" интересе со стороны Бенфики, где выступает Анатолий Трубин. Шахтер же должен принять решение по Георгию уже после Евро-2024.

К слову, Судаков провел 26 матчей за Шахтер в этом сезоне, в которых отметился 7 голами и 3 ассистами. Transfermarkt оценивает Георгия в 25 млн евро.

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