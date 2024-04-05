Судаков заинтересовал еще один топ-клуб в Европе – там выступает игрок сборной Украины
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков продолжает привлекать внимание европейских клубов.
Наполи остается одним из фаворитов на подписание Судакова летом. Однако, неаполитанцы не единственные, кто интересуется звездой Шахтера.
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По информации журналиста Грача Хачатряна, Наполи придется выдержать конкуренцию с неназванными клубами АПЛ. Также отмечается о "большом" интересе со стороны Бенфики, где выступает Анатолий Трубин. Шахтер же должен принять решение по Георгию уже после Евро-2024.
К слову, Судаков провел 26 матчей за Шахтер в этом сезоне, в которых отметился 7 голами и 3 ассистами. Transfermarkt оценивает Георгия в 25 млн евро.
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