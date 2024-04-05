Украинский полузащитник Лехии Максим Хлань признан лучшим игроком февраля-марта в Первой лиге Польши.

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В голосовании 21-летний вингер получил 12 баллов и обошел форварда Катовице Себастьяна Бергера, полузащитников Хробры Шимона Бартлевича и Мотора Бартоша Вольски, а также форварда Арки Кароля Чубаки.

В качестве награды Максим получит 10 тысяч злотых, которые титульный спонсор соревнований перечислит на благотворительные цели.

Напомним, Хлань в текущем сезоне провел за польский клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 3 ассиста. Его контакт с Лехией действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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