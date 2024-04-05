Накануне Челси в сумасшедшем матче вырвал победу у Манчестер Юнайтед, забив дважды в добавленное время. Михаил Мудрик вышел в основе и, фактически, стал соавтором пенальти, отдав решающий пас на Кукурелью, которого сбили в штрафной. Виталий Миколенко зажег в матче с Ньюкаслом, а Илья Забарный доводит до футбольного оргазма болельщиков Борнмута.

Не подвел и Александр Зинченко, которого статистический портал WhoScored включил в сборную тура. Снова в старте Брентфорда вышел Егор Ярмолюк, отыграв полтора тайма. О попытках Артеты переманить Мудрика в Арсенал, эволюцию Миколенко в Эвертоне и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".