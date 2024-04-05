Бельгиец травмировал колено перед началом сезона и дал шанс украинцу победить Кепу в битве за статус временно основного. Куртуа должен был полностью восстановиться в марте, но травмировал другое колено. После операции Тибо пророчили минимум 2 месяца реабилитации, а Лунину – роль первого номера до конца сезона. Впрочем, Куртуа напрягает Андрея уверенными заявлениями относительно возможностей своего организма.

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"В конце месяца я снова буду тренироваться в общей группе", – Madrid Xtra цитирует Куртуа, которому в мае исполнится 32 года.

Лунину следует сконцентрироваться на собственных выступлениях. Впереди битвы с Манчестер Сити в четвертьфинале ЛЧ (9 и 17 апреля), а также 8 туров Ла Лиги, где Реал обязан фиксировать чемпионство.

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