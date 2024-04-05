Заглембе Сосновец на своем сайте объявил уход Александра Хацкевича с поста главного тренера команды.

Хацкевича били в лицо и ногами – Ультрас устроили экс-тренеру Динамо жестокую вендетту

Отмечается, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Вместе с белорусом из клуба ушли его помощники Михаил Залевский и Владимир Аржанов.

Новым тренером Заглембе стал Марек Сагановски, который подписал контракт до конца июня 2025 года с опцией продления на год.

Напомним, на последней тренировке на базу ворвались футбольные фанаты, которые напали на экс-тренера Динамо. Хацкевича били по лицу, а также он получил несколько ударов ногами.

К слову, Хацкевич возглавил польский клуб в январе 2024 года, подписав контракт до завершения текущего сезона. После 25-ти туров Заглембе в турнирной таблице второго по силе дивизиона идет последним, набрав 13 очков. От спасительной 15-й строчки он отстает на 12 пунктов.

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