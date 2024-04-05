Евро-2025, квалификация, группа В4

Украина – Косово – 2:0

Голы: Петрик, 28 (п.), Химич, 34

Евро-2025, результаты жеребьевки – сборная Украины получила соперниц в квалификации, которая пройдет по необычному формату

Женская сборная Украины стартовала в отборе на Евро-2025 матчем против Косово. Игра проходила на нейтральном поле (в турецкой Анталии на стадионе Мардан).

Напомним, наши девушки сохранили прописку в дивизионе B женской Лиги наций – заняв третье место в своей группе, "сине-желтые" сумели обойти Словению в рейтинге третьих команд, избежав прямого вылета в Лигу С, а в плей-офф за сохранение прописки в группе В разгромили Болгарию (4:0 и 3:0). По итогам жеребьевки квалификации чемпионата Европы Украина будет бороться с Уэльсом, Хорватией и Косово. К слову, наш нынешний соперник хорошо выступил в Лиге наций, выйдя из Лиги С в Лигу В. Поэтому дуэль обещала быть непростой.

Уже в начале матча соперницы Украины заработали опасный штрафной и только реакции Дарьи Келюшик спасла от гола. Мы же создали первый момент лишь на 10-й минуте – заброс во вратарскую, неуверенная игра защитницы Косово и мяч рикошетом едва не залетел в ворота. Вскоре Шматко замыкала навес с углового под правую стойку, но Альма Демири в прыжке успела нивелировать угрозу. Украинки понемногу оттеснили соперниц от своих ворот, переведя игру на их часть поля.

В середине тайма Овдийчук с левого фланга пыталась прорваться к воротам и оказалась на газоне (сразу трое соперниц пытались завалить нашу землячку) – рефери назначила пенальти, который четко реализовала полузащитница Ворсклы Анна Петрик. Вскоре Овдийчук снова оказалась на газоне, но судья эпизод проигнорировала.

Косоварки активизировались, пытаясь сравнять, но пропустили во второй раз: после навеса со стандарта мяч завис в штрафной соперника и после нескольких отскоков прилетел к Тамиле Химич, которая с левой выстрелила под перекладину.

После перерыва Ольга Басанская могла окончательно снимать вопрос о победителе, но со штрафного пробила над перекладиной. Украинки создали немало моментов и могли завершать игру разгромом, но ограничились двумя голами. Уже через четыре дня, 9 апреля, подопечные Владимира Пятенко в рамках 2-го тура отбора поедут в гости к сборной Хорватии. Начало игры в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, квалификация на женское континентальное первенство продлится с апреля по декабрь 2024 года. УЕФА решил ввести довольно необычный формат. Команды поделили на три лиги, согласно рейтингу. Для каждой лиги будет свой путь на Евро-2025. Украина играет в системе Лиги В, где по итогам группового раунда квалификации предусмотрены стыковые матчи между победителями и двумя лучшими вторыми командами против других двух вторых мест и всех третьих команд. В финал квалификации пройдет 6 команд, которые вместе с восемью участниками отбора разыграют последние 7 путевок на Евро-2025. Еще одно место гарантировано Швейцарии, которая будет принимать турнир.