В воскресенье (31 марта) "ириски" обнародовали свой финансовый отчет за сезон 2022/23. В нем были указаны очередные убытки на сумму 89,1 млн фунтов, сообщает Football Insider.

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Эвертон третью кампанию подряд завершил с серьезным минусом. В сезоне 2021/22 было 45 млн фунтов убытков, а в 2020/21 – 121 млн фунтов. Дополнительным бременем стало строительство нового стадиона, которое "раздуло" долги ливерпульцев до 330,6 млн. Все эти факты вынуждают АПЛ проводить новое расследование в отношении Эвертона. Его вердикт должен быть оглашен до понедельника (8 апреля).

Команде Виталия Миколенко грозит второй очковый штраф за сезон. Ранее с Эвертона взыскали 10 пунктов, но апелляция уменьшила наказание до 6-ти. Новый штраф может оказаться фатальным для "ирисок", которые не выигрывают 13 туров АПЛ подряд и имеют всего 4 очка запаса над зоной вылета.

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