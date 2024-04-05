Футбольный клуб Кривбасс признали таким, что соответствует критериям и является критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, сообщает официальный сайт Министерство молодежи и спорта.

Минмолодьспорта освободило УАФ от мобилизации – "критически важный союз"

Отмечается, что из-за этого, согласно действующему законодательству, работники Кривбасса получат бронь от мобилизации.

Следует отметить, что ранее такой статус получили Динамо, Шахтер и Оболонь. Соответственно, их игроков не могут призвать в ряды ВСУ, в отличие от других клубов, которые не имеют статуса "критически важных для функционирования экономики".

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