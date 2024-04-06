Головні новини 5 березня: новий тренер Ліверпуля, офіційна відставка Хацкевича, тріумф жіночої збірної України
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 5 березня.
Україна
Збірна України тріумфально стартувала у відборі на Євро-2025 – "синьо-жовті" розбили суперниць з Косова і очолили групу.
Шахтар стимулює суперників Динамо – джерело озвучило чималі суми гонорарів.
Судаков зацікавив ще один топ-клуб у Європі – там виступає гравець збірної України.
Кривбас визнали критично важливим для економіки України – працівників клубу забронюють від мобілізації.
Світ
Евертон ризикує отримати новий очковий штраф – у клубу Миколенка виявили боргів на 330 мільйонів.
Ліверпуль отримав сигнал від топ-кандидата на заміну Клоппу – 39-річна сенсація не готовий повторити вірність Алонсо.
Хацкевич офіційно покинув Заглембє після скандального нападу – екс-тренера Динамо буквально "виперли копняками".
Українці за кордоном
Український легіонер визнаний найкращим гравцем лютого-березня у Європі – приз у 10 тисяч піде на благодійність.
Лунін може випасти з основи Реала за місяць – Куртуа публічними заявами грає на нервах українця.
Чому Мудрик не святкував переможний гол, а в Миколенка вселився Зінченко – 2 українців продадуть в АПЛ за грубі мільйони.