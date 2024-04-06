Україна

Збірна України тріумфально стартувала у відборі на Євро-2025 – "синьо-жовті" розбили суперниць з Косова і очолили групу.

Шахтар стимулює суперників Динамо – джерело озвучило чималі суми гонорарів.

Судаков зацікавив ще один топ-клуб у Європі – там виступає гравець збірної України.

Кривбас визнали критично важливим для економіки України – працівників клубу забронюють від мобілізації.

Світ

Евертон ризикує отримати новий очковий штраф – у клубу Миколенка виявили боргів на 330 мільйонів.

Ліверпуль отримав сигнал від топ-кандидата на заміну Клоппу – 39-річна сенсація не готовий повторити вірність Алонсо.

Хацкевич офіційно покинув Заглембє після скандального нападу – екс-тренера Динамо буквально "виперли копняками".

Українці за кордоном

Український легіонер визнаний найкращим гравцем лютого-березня у Європі – приз у 10 тисяч піде на благодійність.

Лунін може випасти з основи Реала за місяць – Куртуа публічними заявами грає на нервах українця.

Чому Мудрик не святкував переможний гол, а в Миколенка вселився Зінченко – 2 українців продадуть в АПЛ за грубі мільйони.