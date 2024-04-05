– Можете ли вы гарантировать, как это сделал Хаби Алонсо, что останетесь в своей команде на следующий сезон?

– Нет, я не могу. Спортинг определяет свое будущее, и я не собираюсь нарушать свое слово. Сначала мы собираемся выиграть титулы, а потом посмотрим. Мы на правильном пути. Наше будущее обсуждается уже давно, и мы объявим, когда будет принято решение.

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– Если кто-то заплатит за вас клаусулу, то вы уйдете?

– Я не хочу слишком много думать о своем будущем. Я многим обязан Спортингу, и все, что должно произойти, произойдет. Но не будет никакого давления для моего ухода. Я очень счастлив здесь, – цитирует 39-летнего Аморима Record.

Напомним, молодой специалист уже 4 года возглавляет Спортинг. В нынешней кампании "львы" имеют хороший шанс оформить "золотой дубль" – чемпионат и Кубок Португалии. Главным кандидатом на приглашение Аморима является Ливерпуль, который ищет замену Юргену Клоппу. Пресса писала, что в контракте тренера Спортинга есть пункт о выкупе за 15 млн евро.

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