Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, сколько "горняки" готовы платить, чтобы притормозить Динамо в чемпионской гонке.

Шахтер стимулирует соперников Динамо, чтобы у них было больше желания отобрать очки у команды Александра Шовковского, сообщил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

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По информации источника, за ничью "горняки" готовы выложить 100 тысяч (очевидно, долларов). Победа же обогатит соперников киевлян сразу на 150 тысяч. Отмечается, что пока получить вознаграждение удалось лишь Вересу, который во второй части сезона разошелся с Динамо миром (1:1).

Напомним, после 22-х туров Шахтер с 46-ю очками возглавляет турнирную таблицу УПЛ. У Динамо на 2 балла меньше и третья строчка. У обеих команд есть 2 игры в запасе. Первое место гарантирует команде Лигу чемпионов.

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