Украинский форвард Никита Славицкий продолжит карьеру в Шальке, сообщает официальный сайт гельзенкирхенцев.

Украинский полузащитник официально перешел в чемпионат Англии – воспитанник Шахтера успел засветиться в Европе

16-летний футболист, который до сих пор выступал за Байер, будет защищать цвета команды U-17. О сроках и условиях соглашения не сообщается, однако по данным Transfermarkt Никита перебрался в стан "кобальтовых" в статусе свободного агента.

Украинец уже успел отметиться голом за новую команду: в спарринге против Виктории из Кельна он вышел на замену и на 65-й минуте забил третий гол (матч завершился победой 3:1) – прорвавшись по правому флангу он оттеснил защитника и перебросил мяч через голкипера.

Напомним, Славицкий – воспитанник Ворсклы. В августе 2022-го он перешел в Фортуну из Дюссельдорфа, а через год пополнил ряды Байера (1 гол в 14 матчах сезона).

К слову, главная команда Шальке сейчас выступает во второй Бундеслиге и идет в турнирной таблице на 15-й строчке, набрав 20 очков.

Десять українських талантів, які здивують світ: шанс Хабі Алонсо, респект Ульфа Кірстена, прототипи Судакова і Довбика