Бывший комментатор Виктор Вацко рассказал, как Сергей Ребров мог возглавить клубы из Ближнего Востока параллельно с работой в сборной Украины.

"Я вам сейчас историю расскажу. Ребров отклонил недавно просто безумное с финансовой точки зрения предложение от Аль-Джазиры (ОАЭ – прим.). Причем эмиратский клуб соглашался на совместительство в клубе и сборной Украины. Ребров отказался.

"Сейчас будет очень много вопросов": Ребров – о роли в команде Шевченко и новых именах для сборной Украины

Я знаю, Аль-Шабаб (Саудовская Аравия – прим.) также был заинтересован, также выходил – там деньги космос, я не понимаю, цифры не буду говорить, чтобы никто не "поплыл". Ребров все это отклонил. Все, кто к этой сборной приближен, говорят: "Ребров – фанатик, он живет этой сборной". Я считаю, что такой человек необходим УАФ", – поделился Вацко в программе Вацко On Air.

Напомним, Ребров стал главным тренером сборной Украины в июне 2023 года. После прихода Шевченко на должность президента УАФ Сергей Станиславович стал вице-президентом ассоциации и будет отвечать за весь институт сборных Украины, от U-17 и до национальной команды.

Шевченко официально избран президентом УАФ: программа с 9 шагов, Реброву дали должность, Зинченко и Монзуль в исполкоме