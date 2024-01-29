Волошин подпишет контракт с Реалом на 3 года и присоединится к команде Juvenil C (U-17), сообщает Marca.

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Отмечается, что на украинца охотились пол Европы. Так, сообщают об интересе Бенфики, лиссабонского Спортинга, несколько итальянских клубов (в частности Ювентус). Официально Волошин должен стать игроком Реала до среды, 31-го января, когда закрывается трансферное окно в Испании.

К слову, Илья Волошин – воспитанник ДЮСШ г. Новомосковск, за который выступал с 2014 года по 2019 год. Вратарь успел сыграть за молодежную сборную Украины U-16, за которую дебютировал в мае текущего года в матче против Латвии (4:0). Первую часть сезона он провел в Райо Махадаонде, сыграв в 11 матчах за команду, в 8 из них удержав ворота в неприкосновенности.

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