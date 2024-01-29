В дебютном матче Даниэле Де Росси во главе Ромы "волки" победили Верону, а затем команда ещё и обыграла саудовский Аль-Шабаб в товарищеской встрече. Результаты были идентичными – 2:1 в пользу римлян.

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Третий матч с новым алленаторе завершился аналогично, хотя "джалоросси" очень повезло. Рома гостила у Салерно, начисто проиграв аутсайдеру первый тайм – 2:9 по ударам и 0:3 по попаданиям в створ, 0,09 xG против 0,48 в пользу "гранатовых". Хозяевам не хватало только голов.

А вот старт второго тайма они провалили. Уже через две минуты после перерыва римляне заработали пенальти, который реализовал Дибала. На 66-й же минуте Рома удвоила свое преимущество: Дибала пяткой отдал пас на ход правым флангом, Карсдорп оттуда прострелил на дальнюю, а Пеллегрини замкнул с метра – защитники о нём забыли. 0:2.

Салернитана отыграла один гол на 70-й минуте усилиями Кастаноса (тот замкнул подачу Чауны), но эффективность действий "гранатовых" в целом была невысокой. Лишь в концовке встречи удалось организовать стабильное давление, которое все же не принесло камбека. Рома под руководством Даниэле Де Росси отпраздновала вторую подряд победу в Серии А, вплотную приблизившись к зоне ЛЧ – не хватает всего одного зачётного балла.

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