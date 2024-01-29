Товарищеский матч

Аль-Хиляль – Интер Майами – 4:3

Голы: Митрович, 10, Аль-Хамддан, 13, Микаэль, 44, Малком, 88 – Суарес, 34, Месси, 54 (с пенальти), Руис, 55

Интер принял предложение от Аль-Хиляля о проведении товарищеского матча, о чём заранее было оглашено. Так саудовцы сумели заманить Лионеля Месси, который прошлым летом отказался от продолжения карьеры на Ближнем Востоке. Команда аргентинца не смогла выстоять в матче против напичканного звёздами Аль-Хиляля и уступила со счётом 3:4.

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Несмотря на дубль Месси, не он стал главным героем Интера в этот вечер. Давид Руис не только забил чудо-гол с передачи Месси, но и заработал для Лео пенальти. Что интересно, этот 19-летний полузащитник вышел в стартовом составе только из-за травмы основного левого хавбека Бенджамена Кремаски.

В составе саудовцев главным героем стал Абдулла Аль-Хамддан – на его счету гол+пас. Также на свой счёт голевую передачу записал экс-полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич.

Отметим, что Сергей Кривцов вышел в стартовом составе Интера, но был заменён на 73-й минуте. Неймар не смог сыграть в этой встрече – бразилец продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы.