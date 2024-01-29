Летом "грифоны" арендовали украинского полузащитника у Марселя. Руководство Дженоа готово рассмотреть полноценный контракт с Русланом Малиновским.

Упущенные моменты Малиновского в видеообзоре матча Дженоа – Лечче – 2:1

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, итальянский клуб связался с Марселем, чтобы договориться о досрочном выкупе украинца. Сумма трансфера Руслана составляет 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Малиновский сыграл за генуэзцев в 21 матче. В активе полузащитника два гола и две результативные передачи. Действующее соглашение украинца с Марселем действует до 30 июня 2025 года.

Дженоа благодаря камбэку продолжила беспроигрышную серию – Малиновский чуть не забил, но остался в тени главных героев