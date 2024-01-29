Чемпионат Португалии 2023/24, 19-й тур

Эштрела – Бенфика – 1:4

Голы: Лео Джаба, 28 – Кабрал, 44, Рафа Силва, 45+1, Отаменди, 53, Маркос Леонардо, 90+3

Удаления: Ндо, 71 (Эштрела)

Бенфика встретилась с одним из аутсайдеров чемпионата Португалии – Эштрелой (14 место из 18-ти). Несмотря на это, "орлы" пропустили первыми – в ворота Трубина забил Лео Джаба. Украинца откровенно подвела оборона Бенфики, которая позволила вингеру прорваться и забить со второй попытки. Добавим, что Анатолий пропустил между ног, не успев среагировать на второй удар.

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Перед перерывом Бенфика не только отыгралась, но и вышла вперед. Сначала Кабрал забил настоящий шедевр в стиле Роналдиньо. Ди Мария забросил на нападающего, а тот принял мяч на грудь и пробил вторым касанием через себя. А Рафа Силва перед свистком подобрал мяч после отскока от Кабрала и пробил в дальний угол.

В начале второго тайма Отаменди увеличил преимущество Бенфики, сыграв на добивании после удара Кабрала в перекладину. Эштрела осталась в меньшинстве на 71-й минуте – Ндо получил вторую желтую. А Давид Нерес помог Маркосу Леонардо добить соперника, обокрав защитника и выведя партнера один на один с вратарем.

Отметим, что Трубин получил 7,1 балла от Sofascore – Анатолий совершил 3 сейва, отдал 14 точных передач из 14-ти и дважды выиграл борьбу за верховой мяч (также 100% успешность).

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