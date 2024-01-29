Кубковый турнир постепенно выходит на финишную прямую – стали известны пары, которые поборются за выход в финал.

В понедельник, 29 января, состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины сезона-2023/24. Процедура стартовала в 13:00 и проходила в Доме футбола в Киеве. В борьбе за выход в финал турнира боролись Черноморец, Полесье, Шахтер и Ворскла, а жребий был "слепым".

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Вытянуть шарики пригласили футзалистку и победительницу клубного чемпионата мира по пляжному футболу Анастасию Клипаченко и экс-защитника Динамо и сборной Украины Владислава Ващука.

Согласно результатам жеребьевки образовались следующие пары:

Шахтер – Черноморец

Полесье – Ворскла

Базовый день проведения полуфиналов – 3 апреля.

Победитель пары Полесье – Ворскла станет хозяином финального матча, который запланирован на 15 мая.

Напомним, действующим обладателем трофея является киевское Динамо, которое выиграло Кубок Украины 2020/21. Следующий розыгрыш турнира не завершили из-за нападения России на Украину, а в сезоне 2022/23 Кубок Украины не проводили.

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