Спортивный директорат Барселоны уже приступил к поиску замены главного тренера Хави, информирует Marca. Нынешний наставник "блаугранас" заявил, что летом покинет клуб. Сообщается, что на данный момент каталонский клуб рассматривает возможность приглашения только двух специалистов.

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Одним из имён является наставник Брайтона Роберто Де Дзерби, который в сезоне 2021/22 тренировал Шахтёр. Согласно источнику, Барселона ищет "голодного" тренера, жаждущего побед и трофеев. Итальянец отвечает этому профилю. Контракт Де Дзерби с "чайками" рассчитан до лета 2026 года, и это будет проблемой. Руководство Брайтона хочет продлить контракт с итальянцем и увеличить его клаусулу в два раза – до 20 млн евро.

Вторым именем в списке является действующий наставник Арсенала Микель Артета, ученик Пепа Гвардиолы, который знает, что означает ДНК Барселоны. Однако после появления этой информации сам Микель опроверг слухи о своём вероятном назначении в Барселону. "Это – фейковые новости. Не знаю, откуда они берутся. Я нахожусь в нужном месте и наслаждаюсь своим пребыванием в Арсенале. Впереди меня ждёт долгий путь", – цитирует Артету ВВС.

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