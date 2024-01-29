Нападающий Сандерленда Назарий Русин провел результативный первый тайм в поединке АПЛ-2 между командами Сандерленда и Лидса U-21.

Сандерленд еще до перерыва оформил комфортное преимущество над соперником. Харрисон Джонс открыл счет во встрече, а дальше за дело взялся Русин.

Тренер Сандерленда отметил гол Русина – украинец может получить нового конкурента

Украинец дважды забил за 6 минут, и дважды ему ассистировал Келли. Сначала Назарий получил классную передачу на левом краю штрафной и реализовал момент, сместившись в центр и пробив в дальний угол, попав между ног защитнику. Позже Русин реализовал выход один на один, обыграв голкипера. А на 45+7 наш соотечественник вообще мог оформить хет-трик, но не реализовал классный момент.

Добавим, что Назарий Русин в основе Сандерленда сыграл в Чемпионшипе 13 матчей. В активе украинца 1 гол и 1 результативная передача. Сандерленд занимает 7 место турнирной таблицы, отставая от зоны плей-офф за выход в АПЛ только по дополнительным показателям.

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