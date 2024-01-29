Товарищеский матч

Динамо – Легия – 1:3

Голы: Бенито, 34 – Мучи, 31, Августиняк, 44, Крамер, 55

Динамо (1 тайм): Бущан, Караваев, Дячук, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Рамадани, Царенко, Кабаев, Диалло, Пономаренко

Динамо (2 тайм): Моргун – Дубинчак, Сирота, Попов, Малыш – Андриевский, Шапаренко – Бенито, Царенко, Волошин – Ванат.

Александр Шовковский произвел три замены в стартовом составе Динамо на второй тренировочный матч. Попова, Волошина и Ваната, начинавших игру с Балкани, заменили Дячук, Кабаев и Диалло. Косовской команде киевляне проиграли, пропустив по голу в каждом из таймов. Этот поединок состоялся три дня назад, но больше у украинцев такой паузы не будет – уже завтра утром встреча против Пахтакора.

В прошлой игре у Динамо были проблемы с построением атак. Сегодня они попытались действовать острее. Только проблема в том, что делали это банальными длинными забросами вперед. Терпения Шовковского хватило на десять минут. После претензий тренера динамовцы стали больше играть низом. Легия позволяла это делать только как можно дальше от собственных ворот. Сами поляки тоже не слишком форсировали события – несколько подач с фланга не стали проблемой для Бущана.

Если с Балкани киевляне заставили полчаса ждать своей первой попытки удара, то сегодня понадобилось вдвое меньше времени. После передачи Караваева бил Пономаренко – мяч прошел мимо штанги. На 25-й минуте Бенито заменил Диалло. Это связано с состоянием сенегальца, а не с его игрой. Самба продолжает набирать форму после травмы, поэтому нагрузку нужно давать дозированно.

Гол пришел после ошибки обороны. Вивчаренко на своем фланге оставил Влошеку очень много пространства. Он выполнил подачу, а уже в штрафной никто не накрыл Эрнеста Мучи. Албанец головой сбросил в ближний угол ворот Бущана, не готового к такому. 0:1. Однако через три минуты счет снова стал равным. Кабаев, благодаря появлению Бенито перешедший на любимую позицию левого вингера, прострелил низом. Пономаренко пытался замкнуть на ближний, но добивал в сетку уже Бенито, поэтому гол его – 1:1.

Легия немного лучше держала мяч, но свои атаки сводила исключительно к фланговым подачам/прострелам. Возможно, киевляне привыкли к такому. Снова подобная атака и динамовцы сплотились на линии вратарской, ожидая угрозы в той зоне. Кун прострелил назад – в район полукруга. Там вообще никто не прикрывал Августиняка, который принял, обработал и четко направил мяч в угол ворот Бущана. Сразу после этого раздался свисток на перерыв.

Во втором тайме Александр Шовковский почти полностью обновил состав. Казалось, вышли более опытные футболисты, но произошла ошибка, которой в первой половине не было. Сирота сыграл крайне неудачно, позволив Крамеру получить мяч в пределах штрафной и расстрелял голкипера, у которого почти не было шансов спасти. Снова киевляне могли быстро ответить, но удар Волошина успели заблокировать.

Перехватить инициативу украинская команда по-настоящему так и не смогла. Напротив, ближе к еще одному голу были именно поляки. Крамер упустил прекрасную возможность оформить дубль, промахнувшись с нескольких метров. Росолек, хоть и бил издалека, но был гораздо ближе к цели. Моргун в эффектном прыжке не позволил довести дело до разгрома.

Последние минут десять команды провели довольно спокойно. Никто не пытался кому-то что-то доказывать. Было много борьбы, но без грубости. Динамо проиграло второй спарринг на сборах. Завтра встреча с Пахтакором, которым руководит Максим Шацких.