Металлист 1925 наконец представил Гармаша в статусе новичка команды. Контракт рассчитан до лета 2025 года, сообщает официальный сайт клуба.

Гармаш оригинально опроверг слухи о разрыве контракта с Осиеком: "Я сейчас ем в Макдональдсе"

В клубном Instagram выложили остроумный ролик, припомнив забавный ответ Дениса на вопрос о разрыве контракта с Осиеком. "Нахожусь здесь. В Макдональдсе ем сейчас. Пока нет ясности!" – ранее ответил Гармаш на вопрос относительно перехода в Металлист 1925. В ролике после этой фразы экс-хавбек Динамо доел бургер, после чего подписал контракт с харьковчанами.

Напомним, недавно Гармаш досрочно разорвал контракт с Осиеком после 4 месяцев пребывания в хорватском клубе, получив статус свободного агента. В текущем сезоне Гармаш выходил в составе хорватского клуба в 4 матчах, проведя на поле суммарно 167 минут. Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

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