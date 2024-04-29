"Миколенко разорвал связку голеностопа в матче против Ливерпуля. Сделали МРТ. Ситуация очень пугала, врачи Эвертона думали, что придется делать операцию. Операция означала бы "прощай Евро".

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Виталий консультировался с хирургами. Насколько я знаю, они сходятся на том, что можно обойтись без хирургического вмешательства и через шесть недель уже играть в футбол. Он поедет в Лондон на еще одну консультацию. Тогда будет окончательная информация.

Если шесть недель паузы, то к Евро успеет вернуться. От всей души хочу пожелать ему скорейшего восстановления, чтобы он подошел к чемпионату Европы в оптимальной готовности", – сказал Виктор Вацко в своей программе "Вацко on air".

Миколенко страшно подвернул ногу в дерби с Ливерпулем. Украинец неудачно приземлился после борьбы с Дарвином, но сам сумел покинуть поле и даже доиграл первый тайм. Судя по прогнозам, сезон для Виталия завершен.

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