Миколенко выбыл минимум на шесть недель, – Вацко
Инсайдер Виктор Вацко сообщил свежую информацию о травме защитника сборной Украины Виталия Миколенко, который рискует пропустить Евро-2024.
"Миколенко разорвал связку голеностопа в матче против Ливерпуля. Сделали МРТ. Ситуация очень пугала, врачи Эвертона думали, что придется делать операцию. Операция означала бы "прощай Евро".
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Виталий консультировался с хирургами. Насколько я знаю, они сходятся на том, что можно обойтись без хирургического вмешательства и через шесть недель уже играть в футбол. Он поедет в Лондон на еще одну консультацию. Тогда будет окончательная информация.
Если шесть недель паузы, то к Евро успеет вернуться. От всей души хочу пожелать ему скорейшего восстановления, чтобы он подошел к чемпионату Европы в оптимальной готовности", – сказал Виктор Вацко в своей программе "Вацко on air".
Миколенко страшно подвернул ногу в дерби с Ливерпулем. Украинец неудачно приземлился после борьбы с Дарвином, но сам сумел покинуть поле и даже доиграл первый тайм. Судя по прогнозам, сезон для Виталия завершен.
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