Полесье продолжает борьбу за последнее место в еврокубках. Житомиряне перед домашкой с Ворсклой отставали от Руха, который держится пятым, на пять очков. При таких условиях у подопечных Сергея Шищенко не было права на поражение, да и ничья ничего хорошего не принесла бы – кроме того, команда должна была отомстить полтавчанам за вылет из Кубка.

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Ворскла же не имела турнирных задач УПЛ, но явно была не против остановить 5-матчевую безвыигрышную серию. Словом, предпосылок для яркой битвы хватало – впрочем, в первом тайме команды её не продемонстрировали. Фаны увидели всего полтора момента, причем дебютный создали менее мотивированные ворскляне.

Гости могли выходить вперед уже на 4-й минуте вследствие подачи Бацулы на дальнюю штангу и скидки от Пердуты. Кане пробил головой с линии вратарской, однако Кудрик парировал. Хозяева аж на 37-й огрызнулись скидкой на правый край штрафной и ударом Фортюне в подкате – получилось неприятно, но очень неточно.

Кроме этого, Полесье и Ворскла имели только слабые дальние выстрелы. Скорости оставались низкими, а на поле было скучно. Футболисты отправились на отдых при нулях на табло.

Сергей Долганский попытался оживить игру полтавчан, выпустив на второй тайм Нестеренко вместо инертного Мякушко. Этот ход мог принести успех уже через шесть минут после перерыва, когда Иван принял передачу от Пердуты и пробивал метров с восьми – мимо ближней штанги!

На 62-й же минуте Кане открылся под проникающий пас Сиссоко, развернулся вокруг Шабанова и пробил в дальний угол – впрочем, получилось слишком слабо для Кудрика. Этот момент стал последним для Ворсклы в матче. Далее обостряли только игроки Полесья.

На самом деле, матч оставался таким же скучным и унылым, но раз в 8-9 минут житомиряне получали возможность открыть счет. Так, на 65-й минуте забить мог Назаренко, который замыкал подачу с правого фланга (немного неточно). На 74-й же Мустафаев закрутил мяч со стандарта – мимо левой стойки!

В конце концов, активность Полесья принесла успех на 80-й минуте. Подвела замена Долганского – Нестеренко под давлением Мустафаева потерял мяч в собственной штрафной, после чего Эмиль выкатил пас под удар в пустые. Назаренко замкнул. 1:0!

Этот гол оказался последним во встрече. Ворскла даже не смогла организовать финальное нашествие. Финальный свисток зафиксировал победу Полесья – житомиряне набрали 42 очка и приблизились к пятой позиции на расстояние двух очков.

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