Руслан Малиновский пережил много поворотов судьбы до завоевания статуса одного из лучших полузащитников украинского футбола.

Будущий хавбек сборной родился в семье музыкантов, но брат склонил к футбольному мячу. Шахтер дал Малиновскому серьезную школу, хотя к первой команде не подпустил. Руслан не унывал – благодаря аренде нашел жену, позже выпал шанс и в Европе.

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Как ни странно, тяжелая травма лишь поспособствовала развитию хавбека – чемпионство в Бельгии, трансфер в Аталанту, роскошные голы. Впрочем, не обошли Малиновского и конфликты с тренерами. На пороге 31-летия украинец играет за Дженоа и остается важным игроком сборной. Кто знает, возможно, Руслану удастся повторить ренессанс легенды итальянского футбола. В новом выпуске проекта "Украинский ген" YouTube-канал Футбол 24 рассказывает об уроженце "вымышленного" Житомира.