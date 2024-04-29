В понедельник, 29 апреля, клубы английской Премьер-лиги договорились о внедрении потолка зарплат. По данным ВВС, это предложение было выдвинуто для сокращения дистанции в статусе самых богатых клубов со всеми остальными.

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Это делается для того, чтобы создать ощущение, что Премьер-лига становится самой конкурентоспособной лигой в мире, и что каждый клуб может победить кого угодно.

До слова, АПЛ повернеться на телеекрани 2 травня матчем Челсі – Тоттенхем. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: успіх команди Михайла Мудрика оцінюють коефіцієнтом 2,2, а "шпор" – 2,87. Нічия – 4,24. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,3, а на відповідний тотал менше – за 3,4.

Сообщается, что на голосовании в Лондоне только три клуба проголосовали против внедрения нового правила – Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Астон Вилла. Челси воздержалась от голосования, все остальные поддержали предложение о внедрении потолка зарплат.

Согласно источнику, максимальная зарплата на сезон будет равна пятикратному минимальному доходу клуба от телевидения. Судя по последним доходам от телевидения, это будет означать, что клубы могут использовать сумму около шестисот миллионов евро в качестве бюджета для игроков. Сюда должны быть включены комиссии за переводы, заработная плата, выплаты агентам и другие непредвиденные расходы. К слову, Челси не смог вписаться в эти требования в прошлом сезоне.

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