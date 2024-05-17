Динамо на официальном сайте сообщило о смерти на войне 23-летнего фаната "бело-синих" Александр Комаров.

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"Александр имел позывной "Динамо", это была команда, которую он любил всю свою жизнь, Саша постоянно ходил на стадион. Последние месяцы, когда имел возможность – смотрел матчи любимой команды и радовался за каждую победу. Это давало ему веру и надежду, и добавляло положительных эмоций. Говорил, что когда будет ротация – сделает все, чтобы попасть на матч любимой команды", – говорится в сообщении.

В Telegram-канале ультрас Динамо WBC | Ультрас Динамо сообщили, что Комаров погиб, выполняя боевое задание. Похороны состоятся завтра в 10:00 на Берковецком кладбище. По ссылке также можно помочь родным воина.

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