"Насколько не хватает ежедневной работы? Мне ее действительно не хватает. Но когда поступило приглашение от сборной Украины, я не мог отказаться. Я имел много контрактов и запросов, от тех же Эмиратов, но всем ответил, что сейчас выбираю Украину.

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Мне очень интересно работать с нашими ребятами. Первый год всегда сложный. Чтобы игроки лучше меня понимали нужно время, а его у нас нет. За этот короткий период, мы сделали очень много. За 11 игр мы проиграли только одну (против Италии в сентябре 2023-го года – прим.). И это – большое достижение.

Я видел лица игроков после нашей победы с Исландией. Было заметно, что они понимают, что они сделали очень много. Они даже не представляют, насколько много", – поделился Ребров в интервью Forbes.

Напомним, что сборная Украины под руководством Сергея Реброва вышла на Евро-2024, получив путевку в плей-офф квалификации, одолев сначала Боснию и Герцеговину, а затем Исландию.

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