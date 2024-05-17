"Это большое достижение": Ребров отметил крутую серию сборной Украины – единственное поражение нанес топ-соперник
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил свой период работы во главе национальной команды.
"Насколько не хватает ежедневной работы? Мне ее действительно не хватает. Но когда поступило приглашение от сборной Украины, я не мог отказаться. Я имел много контрактов и запросов, от тех же Эмиратов, но всем ответил, что сейчас выбираю Украину.
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Мне очень интересно работать с нашими ребятами. Первый год всегда сложный. Чтобы игроки лучше меня понимали нужно время, а его у нас нет. За этот короткий период, мы сделали очень много. За 11 игр мы проиграли только одну (против Италии в сентябре 2023-го года – прим.). И это – большое достижение.
Я видел лица игроков после нашей победы с Исландией. Было заметно, что они понимают, что они сделали очень много. Они даже не представляют, насколько много", – поделился Ребров в интервью Forbes.
Напомним, что сборная Украины под руководством Сергея Реброва вышла на Евро-2024, получив путевку в плей-офф квалификации, одолев сначала Боснию и Герцеговину, а затем Исландию.
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