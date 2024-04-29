Нидерландское СМИ считает, что главный тренер Шахтёра Марино Пушич может вернуться грядущим летом в Роттердам в новом для себя статусе.

Ведущее нидерландское футбольное издание Voetbal International очертило список из девяти кандидатов, которые, на взгляд редакции, идеально подойдут для смены Арне Слота на посту главного тренера Фейеноорда. Среди них оказался действующий наставник Шахтёра Марино Пушич.

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Боснийский специалист долгое время был помощником Слота, но по ходу этого сезона решил продолжить свою карьеру в роли первой скрипки – он принял предложение Шахтёра, который заплатил за Марино компенсацию в размере 5,5 млн евро. Тем не менее, Пушич идеально знает роттердамский клуб, команду и тренерский подход, который применяет Слот.

Среди "конкурентов" Пушича редакция Voetbal International видит Марка ван Боммлея, Бо Свенссона, Грэма Поттера, Джованни ван Бронкхорста, Джесси Марша и других менее известных специалистов.

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