Андрей Лунин выйдет на поле только один раз до конца этого сезона.

Анчелотти готовит Лунина к игре 37-го тура Ла Лиги против Вильярреала. В этом матче Андрей последний раз сыграет в сезоне 2023/24. Как информирует журналист Marca Хосе Луис Санчес, в оставшихся двух встречах – с Бетисом и Реалом – в воротах "бланкос" появится Тибо Куртуа.

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Таким образом, Анчелотти поменял своё мнение. Ранее итальянский специалист отмечал, что планирует выпустить Куртуа на поле в игре с Вильярреалом, а Лунина – в игре с Бетисом. Эти матчи будут сыграны 19 и 25 мая соответственно. Финал Лиги чемпионов между Реалом и Боруссией Д состоится 1 июня в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Напомним, что большую часть сезона Куртуа был травмирован. Он успел восстановиться к Евро-2024, но не отправится на турнир из-за конфликта с главным тренером национальной команды Доменико Тедеско.

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