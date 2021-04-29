Украина

Донецкий Олимпик одержал скандальную победу над Зарей, прервав 11-матчевую безвыигрышную серию. В свою очередь Львов и Рух разошлись миром в новом дерби столицы Галичины.

Киевское Динамо не отпустили Де Пену в МЛС – через 6 месяцев хавбек может стать свободным агентом. Донецкий Шахтер объявил сроки восстановления Мораеса и Бондаря – форвард уже не сыграет в 2021-м, защитнику повезло больше.

Лига чемпионов

Английский Манчестер Сити переиграл ПСЖ с ассистом Зинченко в первом матче 1/2 финала ЛЧ – видео голов и обзор поединка на Парк де Пренс.

Ветеран Марсело пропустит матч с Челси по удивительной причине. Томас Тухель разбил теорию Зидана и сделал заявку на финал, или Что может спасти Реал в Лондоне – разбор.

Другие топ-события

Итальянская Фиорентина может "украсть" Де Дзерби из-под носа Шахтера. Зато Клаудио Раньери может помочь переезду коллеги в УПЛ, если примет предложение "фиалок".

Виктор Коваленко может покинуть Аталанту – Михайлович хочет взять украинца под свое крыло. Легенда Боруссии Д Лукаш Пищек объявил о завершении карьеры, но не планирует завязывать с футболом.