Фиорентина активизировала свои усилия для подписания 41-летнего специалиста, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на QS-La Nazione.

Президент Сассуоло отговаривает Де Дзерби от перехода в Шахтер

"Фиалки" рассчитывали пригласить Дженнаро Гаттузо, но тот еще не попрощался с Наполи. Попадание в Лигу чемпионов может заставить Рино остаться на Сан-Паоло, поэтому Фиорентине придется переключиться на другие варианты. Де Дзерби – один из них.

Заметим, что главным претендентом на тренера Сассуоло считается Шахтер. Летом Де Дзерби станет свободным и сможет сам выбирать новое место работы.

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