ПСЖ – Манчестер Сити – видео голов
23:34 - Читати українською
ПСЖ принимает Манчестер Сити в полуфинальном матче Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча ПСЖ — Манчестер Сити на "Футбол 24".
84' live
15’ Маркиньос
77’ Идрисса Гуйе
Кевин де Брюйне 65’
Рияд Марез 71’
15’ Маркиньос
65’ Кевин де Брюйне
71’ Рияд Марез
77’ Идрисса Гуйе
Стартовое давление парижан дало плоды на 15-й минуте. Ди Мария мастерски подал угловой, а забытый обороной "горожан" Маркиньос головой эффектно отправил мяч в сетку.
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Видео гола Маркиньоса:
"Горожане" отыгрались во втором тайме. Принял участие в эпизоде с голом Александр Зинченко. Украинец как раз вышел на замену и вовремя отбросил де Брюйне на подступах к штрафной, тот подавал, но мяч никого не задел и по интересной траектории влетел в ворота Наваса.
Видео гола де Брюйне:
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