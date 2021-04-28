ПСЖ принимает Манчестер Сити в полуфинальном матче Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча ПСЖ — Манчестер Сити на "Футбол 24".

Стартовое давление парижан дало плоды на 15-й минуте. Ди Мария мастерски подал угловой, а забытый обороной "горожан" Маркиньос головой эффектно отправил мяч в сетку.

ПСЖ – Ман Сити: онлайн-трансляция матча 1/2 ЛЧ – Зинченко стал единственным изменением Гвардиолы

Видео гола Маркиньоса:

"Горожане" отыгрались во втором тайме. Принял участие в эпизоде с голом Александр Зинченко. Украинец как раз вышел на замену и вовремя отбросил де Брюйне на подступах к штрафной, тот подавал, но мяч никого не задел и по интересной траектории влетел в ворота Наваса.

Видео гола де Брюйне: