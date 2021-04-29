Україна

Донецький Олімпік здобув скандальну перемогу над Зорею, перервавши 11-матчеву безвиграшну серію. Натомість Львів і Рух розійшлися миром у новому дербі столиці Галичини.

Київське Динамо не відпустило Де Пену в МЛС – через 6 місяців хавбек може стати вільним агентом. Донецький Шахтар оголосив терміни відновлення Мораєса та Бондаря – форвард вже не зіграє в 2021-му, оборонцю пощастило більше.

Ліга чемпіонів

Англійський Манчестер Сіті переграв ПСЖ з асистом Зінченка в першому матчі 1/2 фіналу ЛЧ – відео голів і огляд поєдинку на Парк де Пренс.

Ветеран Марсело пропустить матч з Челсі через дивовижну причину. Томас Тухель розтрощив теорію Зідана і зробив заявку на фінал, або Що може врятувати Реал у Лондоні – розбір.

Інші топ-події

Італійська Фіорентина може "поцупити" Де Дзербі з-під носа Шахтаря. Натомість Клаудіо Раньєрі може посприяти переїзду колеги в УПЛ, якщо прийме пропозицію "фіалок".

Віктор Коваленко може покинути Аталанту – Міхайловіч хоче взяти українця під своє крило. Легенда Борусії Д Лукаш Піщек оголосив про завершення кар'єри, але не зав'язуватиме з футболом.