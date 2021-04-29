Головні новини футболу 28 квітня: Зінченко посприяв перемозі Ман Сіті над ПСЖ, Зоря не змогла наблизитися до Шахтаря
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 28 квітня.
Україна
Донецький Олімпік здобув скандальну перемогу над Зорею, перервавши 11-матчеву безвиграшну серію. Натомість Львів і Рух розійшлися миром у новому дербі столиці Галичини.
Київське Динамо не відпустило Де Пену в МЛС – через 6 місяців хавбек може стати вільним агентом. Донецький Шахтар оголосив терміни відновлення Мораєса та Бондаря – форвард вже не зіграє в 2021-му, оборонцю пощастило більше.
Ліга чемпіонів
Англійський Манчестер Сіті переграв ПСЖ з асистом Зінченка в першому матчі 1/2 фіналу ЛЧ – відео голів і огляд поєдинку на Парк де Пренс.
Ветеран Марсело пропустить матч з Челсі через дивовижну причину. Томас Тухель розтрощив теорію Зідана і зробив заявку на фінал, або Що може врятувати Реал у Лондоні – розбір.
Інші топ-події
Італійська Фіорентина може "поцупити" Де Дзербі з-під носа Шахтаря. Натомість Клаудіо Раньєрі може посприяти переїзду колеги в УПЛ, якщо прийме пропозицію "фіалок".
Віктор Коваленко може покинути Аталанту – Міхайловіч хоче взяти українця під своє крило. Легенда Борусії Д Лукаш Піщек оголосив про завершення кар'єри, але не зав'язуватиме з футболом.