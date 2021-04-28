Бразилец был вызван на избирательный участок в Мадриде на 4 мая, что лишит его возможности сыграть в полуфинале против Челси в Лондоне, сообщает Cuatro.

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Реалу не помогла и команда юристов – Избирательная комиссия отклонила просьбу клуба отпустить футболиста, поскольку считает, что Марсело сможет прилететь в Лондон в день матча, что почти невозможно с учетом медицинских протоколов УЕФА. Реал до последнего надеется решить этот вопрос, но в клубе понимают, что шансов на успех крайне мало.

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К слову, Марсело провел лишь 16 матчей в составе Реала в текущем сезоне, отметившись 4 ассист. Первый полуфинал между мадридцами и Челси завершился со счетом 1:1, ответный матч состоится 5 мая.

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