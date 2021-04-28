Зимний новичок "Богини" Виктор Коваленко имеет шансы сменить клубную прописку уже летом. В его услугах заинтересован клуб из Италии.

25-летний украинец в конце текущего сезона Серии А может оказаться в Болонье, сообщает FantaMaster. Ее наставник Синиша Михайлович является поклонником таланта Коваленко.

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Из-за этого главный тренер "красно-белых" уже попросил клубный менеджмент провести переговоры с Аталантой относительно потенциального перехода Виктора. Бергамаскы же рассматривают вариант с арендой, которая может помочь в адаптации хавбека в итальянском футболе. Ожидается, что это должно помочь ему еще и сполна раскрыть свой потенциал.

Напомним, Коваленко перебрался в команду Джан Пьеро Гасперини в конце зимнего межсезонья. С тех пор украинец провел лишь три минуты в официальном поединке Серии А. Его контракт с Аталантой рассчитан до 2025 года.

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