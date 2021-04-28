Матч, как и онлайн-трансляция ПСЖ – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Команда Гвардиолы в данном розыгрыше ЛЧ до отчетной битвы не проигрывала. Это первый полуфинал для Пепа за 5 сезонов в Манчестере. Парижане могут похвастаться тем, что выбили прошлогоднего победителя Лиги чемпионов. ПСЖ никогда не побеждал Сити, но и проиграл только раз. Команды встречались в четвертьфинале ЛЧ 2015/16. Тогда благодаря голам Де Брюйне подопечные Пеллегрини прошли французский барьер. Впрочем, с тех пор команды кардинально изменились во всех аспектах.

ПСЖ – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча 1/2 ЛЧ

Ужасная потеря в центре поля завершилась быстрой контрой хозяев. Мбаппе отдал Неймару – удар без проблем для Эдерсона. Марез классно покатил за спины, но Маркиньос опередил Де Брюйне, готового расстреливать Наваса с нескольких метров. Сити доминирует, пытается обострять разрезными пасами и активностью прежде всего на правом фланге. Париж караулит шанс на контратаки. Первое затяжное наступление хозяев. Неймар уничтожал оппонентов и пробил после стеночки с партнером – успели манчестерцы погасить мощность удара блоком. Серия угловых от ПСЖ завершается взятием ворот на 15 минуте. Маркиньос забил в первой игре Баварии, забивает и Сити. Команда Гвардиолы очень неуверенно выглядит.

ПСЖ – Манчестер Сити – видео гола

Канселу, вышедший вместо Зинченко слева, вырезал диагональ на Силву. Это первый удар гостей лишь на 22 минуте. Бернарду прошить Наваса в ближнем бою не сумел. Элегантно, издевательски просто ПСЖ проходит все линии прессинга Гвардиолы. Удивительно острые угловые от французского гранда, постоянный пожар во вратарской Эдерсона. Простой брак Канселу, нервничают "голубые". Жоау еще и желтую заработал – Мбаппе на скорости стремительно прошел, пришлось безжалостно косить. Обрезка Наваса, Фоден перехватил и навесил, Марез попытался сбросить под убийственный удар, но Паредес в который раз все подчистил.

Уже даже Баккеру позволяют пробить из пределов штрафной (4 такие попытки команды Почеттино против полтора удара "горожан" вообще). Неймар страдает на газоне. Канселу жестко принял бразильца, болезненное падение на руку. ПСЖ сигнализирует о пенальти. Неймар пробросил мяч мимо Эдерсона и полетел в борьбе с Марезом. Подножка была, но... от своего же Флоренци. Рияд же сыграл чисто. А вот и супермомент гостей. Опять намудрили с передачами у своей штрафной. Бернарду перехватил и сделал все, чтобы Фоден сравнял. Бездарный удар Фила прямо в Наваса загубил усилия Силвы.

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ПСЖ доминирует даже без мяча (47%) и чувствует себя значительно комфортнее во всех фазах игры. Настолько, что самоуверенность хозяев в выходе из обороны создала для "горожан" 2 лучших момента на ровном месте. Манчестер Сити ощущает слишком много страха перед Мбаппе и Неймаром, так что не хватает боевых единиц в финальной трети. Французы не боятся обострять, у Сити же ощутим недостаток смелых решений. По ожидаемым голам 1,63 на 0,43, поэтому минимальное преимущество Парижа – вполне себе по игре.

До 67% выросло владение Манчестер Сити в первые 10 минут после перерыва. Но что с того, когда все навесы/прострелы Канселу не доходят до удара. Мбаппе не заметил Стоунза с подстраховкой Диаша, но Верратти не успел дотянуться до передачи француза – на 99% быть бы голу. Неудачный дриблинг Канселу, и Ди Мария молниеносно забрасывает на Мбаппе. Если бы не выход Эдерсона в стиле либеро, все могло стать еще печальнее для Гвардиолы. Первый удар гостей в 2 тайме на 61-й. Где Брюйне попытался показать свои акробатические навыки – не Бензема, снаряд полетел выше. Здесь же Зинченко выходит вместо Канселу и мгновенно отбирает мяч в Мбаппе. Вот это первый ход Пепа!

Зинченко классным выходом из обороны организовал одну атаку, прострел Уокера заблокировали. В конце концов, Александр за свое активное начало получил вознаграждение. Отдал поперек на Де Брюйне, тот закрутил с полуфланга – 1:1. Ассист есть ассист, хотя получилось своеобразно. Марез метров с 30 нашел дыру в массивной стенке, Навас момент проспал. Шокирующие последствия выхода Зинченко! Фартовый украинец? За каких-то 10 минут после выхода Александра Манчестер Сити уже ведет в игре, которая складывалась ну очень трудно.