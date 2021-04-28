В перенесенном матче 18-го тура Премьер-лиги Львов и Рух не выявили сильнейшего. Отчет поединка читайте на "Футбол 24".

"Горожане" обязаны были менять цифры на табло уже в дебюте. Однако, Эрнест на 5-й минуте не смог пробить Бандуру с двух попыток: первый удар нападающего ветеран парировал ногой, а второй – перевел над перекладиной.

В стартовые минут 20 Рух удовлетворялся игрой вторым номером. Но на 23-й неожиданно забил: Андрей Борячук головой переправил мяч в сетку после скидки Стаменковича в верховой борьбе. Однако, арбитр Шурман посмотрел повтор и гол отменил – сербский защитник слишком активно помогал руками в момент передачи.

Открыли счет номинальные хозяева на 33-й минуте. Результат дала быстрая комбинация "горожан" в центре поля с техническим мастер-классом, после которой последовал пас Альваро на Эрнеста, ганец убежал на свидание с Бандурой и хладнокровно переиграл того в ближнем бою.

Рух отыгрался на старте второй половины. Помог гостям защитник "горожан" Андрей Бусько, который, пытаясь выбить мяч головой из собственной штрафной, сыграл рукой – пенальти. К отметке подошел Даниил Кондраков, уложил Ильющенкова в один угол и спокойно отправил мяч в противоположную сторону – 1:1!

А еще три минуты спустя Львов оказался в меньшинстве. Подвел команду Бессмертного француз Маруан Михоби. Защитник в простой ситуации у боковой линии толкнул соперника в спину, получил вторую желтую карточку и ушел отдыхать досрочно. Как следствие, тренерский штаб "горожан" вынужден был выпустить 18-летнего дебютанта Крушинского и перешел на игру в три центрбека.

Инициативу в условиях большинства прогнозируемо перехватил Рух. Однако, особо опасных моментов ребята Федыка организовать не смогли. Львов организовано играл вблизи собственных ворот, нивелируя почти каждую попытку "желтых" пробить. Тот же выстрел Борячука метров с 10-ти самоотверженно заблокировал защитник.

В ответ Львов мог наказать новичка дивизиона в контратаке. Ныч перспективно убежал к штрафной Руха, но потерял мяч как раз перед зоной у ворот соперника. А "желтые" в финальные минуты сбились на банальные навесы и так и не оказали Ильющенкову и компании серьезных хлопот.

Итак, 1:1 – ничья, которая должна удовлетворить обе команды. Львов еще на один пункт приблизился к окончательной гарантии выступлений в Премьер-лиге еще и в сезоне 2021/22. Тем временем Рух оторвался от аутсайдера Миная на три очка и тоже мечтает о сохранении прописки в дивизионе.

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