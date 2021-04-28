"Жуниор на прошлой неделе получил очень серьезную травму – разрыв боковой и крестообразной связок колена. Это одна из самых сложных травм, которые встречаются в футболе, она влечет продолжительный период послеоперационной реабилитации – девять месяцев, чтобы вернуть игрока в строй. Форвард в сопровождении Артура Глущенко улетел в Испанию, где в одной из местных клиник Жуниору была выполнена операция. После возвращения в Украину футболиста ждет период восстановления.

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Бондарь? Многие наверняка видели то страшное столкновение, когда нога просто ушла в сторону… Было очень похоже, что у Валерия такая же травма, как и у Жуниора, но, к счастью, на МРТ это не подтвердилось. Крестообразная связка у него целая, но есть повреждение медиальной боковой связки коленного сустава. Произошел субтотальный разрыв. Эта травма также достаточно неприятная, но период восстановления короче – месяца три.

Самое главное, что Валерию пока не требуется хирургическое вмешательство. Постараемся обойтись только терапевтическими средствами: реабилитация, физиотерапия, введем фактор роста, и связка должна зажить. Немного позднее проведем дополнительное исследование, и тогда окончательно будет принято решение о тактике лечения. Но все равно спортсмен останется без футбола на два-три месяца", – цитирует Попова официальный сайт Шахтера со ссылкой на Shakhtar TV.

К слову, полученные травмы делают невозможным участие и Жуниора Мораес, и Валерия Бондаря в групповом этапе Евро-2020 этим летом.

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