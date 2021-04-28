Олимпик и Заря встречались всего три дня назад в матче 23-го тура УПЛ, а теперь командам предстояло сыграть перенесённый матч 10-го тура. Поединок имел чрезвычайно большое значение: в случае победы луганчане оторвались бы от Ворсклы и Десны на семь очков, де-факто закрыв борьбу за "бронзу" – кроме того, "мужики" сократили бы отставание от Шахтера до одного зачётного балла. Дончане же держались на предпоследней позиции только благодаря дополнительным показателям, поэтому им необходимо было набирать хоть какие-то зачетные баллы.

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Формальным хозяином встречи выступали "олимпийцы", но игру проводили в Чернигове. Это позволило посетить стадион главному тренеру Десны, да и небольшой группе фанатов Зари удалось присоединиться к нему. Поединок обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным, которого УАФ срочно выписала на замену Дмитрию Кривушкину. Эта замена будет иметь серьёзные последствия.

В первом тайме команды продемонстрировали классный футбол, нанеся на двоих аж 13 ударов – при этом восемь из них прошли в створ. Уже на 7-й минуте открывать счёт мог Кочергин, который вышел на левый край штрафной и пробил в ближний угол, однако Кичак парировал. Через минуту Хомченовский стрелял с правого края, но это было просто для вратаря – Олимпик же через три минуты ответил дальним ударом Пасича. Василь справился с ним, а на 14-й он же спас при замыкании подачи с углового в исполнении Векляка. Затем ему помог Цыганикс, не давший произойти добиванию.

На этом "олимпийцы" не остановились. Так, уже на 16-й минуте Тейшейра вышел на ударную позицию и пробил метров с 22-х, однако мяч неудачно срикошетил, прилетев в руки Василя по высокой дуге. Вообще, подопечные Юрия Калитвинцева ничем не уступале Заре, однако на 25-й минуте они пропустили гол: Кочергин ворвался на левый угол штрафной и нанёс удар в противоход Кичаку, но тот отбил мяч ногой, а затем взял добивание от Лунёва – впрочем, тут же сферу подхватил Громов, расстрелявший ворота. Луганчане начали праздновать, но тут в дело вмешался Николай Балакин: он лично пересмотрел повтор и зафиксировал пассивный офсайд у Лунёва – Максим упал на Кичака и тем самым взял формальное участие в эпизоде. Решение выглядело очень неоднозначно.

Это был только пролог к ​​скандалу. Уже на 30-й минуте Василь вышел в поле и сбил Каргбо – голкипер сыграл в мяч головой, однако у Ибрагима при дальнейшем столкновении страшно поехала нога. Врачи забрали его на карете скорой, а Николай Балакин после просмотра видеоповтора показал вратарю прямую красную карточку. Решение разозлило и Василя, и его партнеров – Шевченко после выхода на замену собрал команду в энергетическом кругу и что-то эмоционально доносил, а Громов заявил, что "надо е*ашить".

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Похоже, луганчане слишком близко приняли слова Артёма к сердцу, ведь последняя треть первого тайма превратилась в побоище. Футболисты били друг друга по ногам и заработали три жёлтых карточки, причём Хомченовский и Бабенко умудрились сделать это всего за минуту. Моментов же со стороны луганчан не возникало, а вот Тейшейра на 41-й минуте мог вывести Олимпик вперёд ударом с линии штрафной в левый угол – Шевченко парировал и успел накрыть отскок прямо перед Нкенгом. После этого Никита за что-то обругал соперника.

В конце концов, отдыхать команды отправились по нулях на табло. Матч, несмотря на скандальный арбитраж, нравился своей динамикой – и во втором тайме футболисты решили не сбавлять темп. Так, уже знает 49-й минуте Абу Ханна замкнул подачу с углового (точно в руки Кичаку), а на 51-й Шахаб вошел в штрафную и пробил. Векляк накрыл его попытку, а уже на 53-й минуте Олимпик шокировал луганчан: Лебеденко получил передачу от Бабенко на левый край штрафной и выкатил ему пас назад в зону полукруга – Руслан, забытый опорниками, нанёс классный удар. 1:0!

Встревоженный Виктор Скрипник сразу же провёл двойную замену, вместо Цвека и Хомченовского бросив в бой Назарину и Кабаева, однако дончане почувствовали "запах крови". Уже на 59-й минуте они могли удвоить своё преимущество вследствие вбегания Тейшеры в многострадальный левый край штрафной – Максим выстрелил в ближний угол, но Шевченко парировал. Через минуту Никита спас Зарю, вытащив из-под перекладины удар Чогадзе метров с 20-ти. На 68-й же наказывать "мужиков" должен был Нкенг, который благодаря ошибке Абу Ханны вывалился один на один с голкипером, однако и здесь Шевченко выручил гостей.

У Зари при этом вообще ничего не получалось в атаке, а оборона уже явно находилась в состоянии, которое в боксе именуется словом "грогги". Ещё несколько ударов – и луганчане упали бы. Наконец, на 71-й минуте это и произошло: Тейшейра получил разрезной пас от Лебеденко, вошел на самые-знаете-какой край штрафной, легко переиграл Руфати и мощно выстрелил под ближнюю штангу – 2:0! Это была весомая заявка на победу.

Правда, в начале голевой атаки произошло столкновение Нкенга и Иванисени. Нападающий в центре поля отмахнулся от Дмитрия, но арбитр проигнорировал этот эпизод – хотя отмашка не выглядела уж столь жёстко, чтобы выключаться из игры и падать на газон. Впрочем, на фол этот эпизод действительно тянул.

Олимпик же не останавливался, пытаясь довести дело и до разгрома. Всего через две минуты после второго гола дончане могли забивать в третий раз, однако удар Таллеса метров с одиннадцати после прострела с левого фланга накрыл его же партнёр Нкенг. На 76-й минуте он решил исправиться, замкнув подачу с углового, но мяч прошёл над воротами. Ещё через две минуты Тейшейра запорол выход один на один, но в завершении эпизода Нкенг выстрелил с линии штрафной – Шевченко спас Зарю.

В эндшпиле встречи Виктор Скрипник выпустил на поле Юрченко и Сайядманеша, но эта замена сработала только в компенсированное время: Владлен исполнил классный заброс на Аллахьяру, а тот перебросил Кичака – 2:1! Спасти от поражения этот гол уже не мог. Финальный свисток зафиксировал победу дончан – первую за последние 11 туров УПЛ.

Таким образом, Олимпик набрал 21 очко, поднявшись на одиннадцатую позицию в турнирной таблице УПЛ. Заря, имея в активе 41 зачётный балл, осталась третьей – от второй строчки, как и от четвёртой, луганчан отделяют четыре пункта.

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