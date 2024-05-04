Стало известно, кто будет транслировать решающий поединок кубкового турнира между полтавской и донецкой командами. Транслятора игры ищите на "Футбол 24".

Финал Кубка Украины, в котором 15 мая сойдутся Ворскла и Шахтер, будет доступен к просмотру для каждого украинца, сообщает официальный сайт УАФ.

Ворскла – Шахтер: УАФ сообщила правила поведения для болельщиков на финал Кубка Украины

Транслятором поединка станет телеканал ICTV2. Битва состоится на стадионе Авангард в Ровно. Начало встречи в 19:00.

Матч назвали Матчем благодарности Силам обороны Украины. Все средства от продажи билетов будут перечислены на нужды военных.

Напомним, на пути к финалу Шахтер одолел Верес (3:0), Викторию (3:0) и Черноморец (4:1). Ворскла же справилась с Металлистом 1925 (3:0), Оболонью (3:0) и Полесьем (1:0).

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