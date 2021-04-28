Пищек объявил о завершении карьеры, но легенда Боруссии Д не планирует завязывать с футболом
20:08 - Читати українською
Летом Боруссия Д попрощается со своим ветераном Лукашом Пищеком.
Защитник дортмундской Боруссии Лукаш Пищек решил завершить профессиональную карьеру футболиста, сообщает сайт Бундеслиги.
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35-летний поляк после завершения текущего сезона вернется на родину, где присоединится к любительскому клубу Гочалковице, вице-президентом которого является отец Лукаша.
Пищек защищал цвета Боруссии Д с 2010 года, также защитник регулярно выступал за сборную Польши.
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