Защитник дортмундской Боруссии Лукаш Пищек решил завершить профессиональную карьеру футболиста, сообщает сайт Бундеслиги.

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35-летний поляк после завершения текущего сезона вернется на родину, где присоединится к любительскому клубу Гочалковице, вице-президентом которого является отец Лукаша.

Пищек защищал цвета Боруссии Д с 2010 года, также защитник регулярно выступал за сборную Польши.

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