"Переезд в США был отличной возможностью. МЛС – это лига, которая быстро растет. Я разговаривал с представителями Далласа, и они проявили ко мне большой интерес. Они видели меня частью своего проекта, но тогда отъезд был не для меня.

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В то время Динамо не приняло предложение. Они хотели, чтобы я остался. Надо было закончить чемпионат, и я должен был это принять. Теперь у меня осталось шесть месяцев по контракту, и я посмотрю, что буду делать. Когда рынок открывается, приходят предложения от разных команд. Мы выберем лучшее решение", – пояснил Де Пена в интервью Salimo.

Напомним, уругваец выступает за "бело-синих" с апреля 2019 года. В текущем сезоне хавбек провел 31 матч, отметился 7 голами и 6 ассистами.

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