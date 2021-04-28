Раньери может повлиять на переход Де Дзерби в Шахтер – Фиорентина интересуется чемпионом АПЛ
Наставник Сампдории Клаудио Раньери имеет шанс сменить место работы летом.
Клаудио Раньери является одним из претендентов на пост главного тренера Фиорентины, сообщает La Nazione.
Президент Сассуоло отговаривает Де Дзерби от перехода в Шахтер
Действующего тренера Сампдории связывает давняя дружба с президентом "фиалок". Ранее отмечалось, что Фиорентина заинтересована в подписании наставника Сассуоло Роберто Де Дзерби, на которого активно охотится донецкий Шахтер.
Напомним, Раньери уже имеет опыт работы в Фиорентине (1993-1997 годы). Также итальянский специалист известен своим сенсационным чемпионством в АПЛ во главе Лестера (сезон 2015/16).
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