Клаудио Раньери является одним из претендентов на пост главного тренера Фиорентины, сообщает La Nazione.

Президент Сассуоло отговаривает Де Дзерби от перехода в Шахтер

Действующего тренера Сампдории связывает давняя дружба с президентом "фиалок". Ранее отмечалось, что Фиорентина заинтересована в подписании наставника Сассуоло Роберто Де Дзерби, на которого активно охотится донецкий Шахтер.

Напомним, Раньери уже имеет опыт работы в Фиорентине (1993-1997 годы). Также итальянский специалист известен своим сенсационным чемпионством в АПЛ во главе Лестера (сезон 2015/16).

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