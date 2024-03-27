Главные новости 26 марта: Украина пробилась на Евро-2024, важные победы еще двух наших сборных
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за вторник, 26 марта.
Евро-2024
Украина выцарапала путевку на Евро-2024, одержав волевую победу над Исландией.
Грузия впервые в истории вышла на топ-турнир, Польша в серии пенальти одолела Уэльс и стала последним участником Евро-2024.
Определились все участники финальной части чемпионата Европы – Украина официально получила соперников в группе.
Украина
Молодежная сборная Украины разбила Азербайджан U-21 и приблизилась к Евро-2025 – тонкий Очеретько с полным комплектом.
Украина уничтожила Швейцарию и вышла на Евро-2024 – форвард Динамо стал лучшим бомбардиром всего отбора U-19.
Нива Т отреагировала на слухи о переезде во Львов – официальное заявление клуба.
Мир
Товарищеские матчи: Беллингем спас Англию, Австрия разгромила Турцию, Уругвай эффектно уступил чемпиону Африки, Германия одолела Нидерланды, победа Франции, феерия Жерсона, фиаско Роналду и соперника Украины.
Эндрику хватило пяти минут для гола на Бернабеу – Бразилия разыграла яркую ничью с Испанией с тремя пенальти.