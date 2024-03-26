"Накануне социальными сетями и различными спортивными медиаресурсами начала распространяться информация о возможном переезде команды в город Львов.

Нива Т планирует сменить прописку – легендарный клуб может пополнить коллекцию команд во Львове

Нива Тернополь – команда с длительной историей, которая пользуется популярностью и любовью среди болельщиков не только в родном городе, но и за его пределами. Весь руководящий штаб клуба опровергает данную информацию об изменении местоположения и призывает доверять только надежным источникам информации.

Нива будет продолжать по-прежнему писать свою историю в Тернополе, где вместе с болельщиками будет разделять общие победы!" – сообщает официальный сайт тернопольского клуба.

Напомним, сейчас Нива борется за сохранение прописки во втором по силе дивизионе в Группе выбывания. В 1-м туре второго этапа "желто-зеленые" на выезде минимально одолела Горняк-Спорт (1:0).

Ингулец одолел Прикарпатье и обошел Карпаты на вершине Чемпионской группы Первой лиги, Нива Т дожала Горняк-Спорт