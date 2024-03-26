Грузия впервые в истории вышла на топ-турнир – Цитаишвили и Ко в серии пенальти одолели Грецию, прорвавшись на Евро-2024
Грузия в финальном матче плей-офф квалификации Евро-2024 победила Грецию в серии пенальти. Отчёт читайте на "Футбол 24".
Грузины и греки уверенно прошли полуфинал плей-офф за Евро-2024, уверенно переиграв Люксембург и Казахстан соответственно. Теперь им предстояло решить, кто выйдет на чемпионат Европы. Для Сакартвело этот матч имел историческое значение, ведь страна никогда не выступала на крупных турнирах – но и эллины в последний раз бывали там в 2014 году.
САМАЯ БОЛЬШАЯ ИГРА В ИСТОРИИ ГРУЗИНСКОГО ФУТБОЛА ПРИБЛИЖАЕТСЯ!- Georgian Footy (@GeorgianFooty) 26 марта, 2024
Грузия в одном шаге от страны мечты, так как мы будем принимать Грецию в финале плей-офф ЕВРО 2024, чтобы определить, кто отправится в Германию этим летом.
Это должен быть абсолютный треш!
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Ответственность давила на команды, поэтому первый тайм оказался скучным в футбольном плане. Гости вообще ничем не запомнились – единственный удар греков представлял собой неудачную подачу Цимикаса (мяч свалился с ноги). Нельзя сказать, что хозяева были активнее, но свои полтора момента подопечные Вилли Саньйоля создали.
Так, на 13-й минуте Двали был близок к замыканию подачи со стандарта. Лаша прибежал на дальнюю штангу и мог замыкать с нескольких метров, но не дотянулся до мяча.
Незамыкание Двали pic.twitter.com/f6nJSdMAHK- Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) March 26, 2024
На 45-й же Чакветадзе нанес прямой удар со штрафного, направив мяч под перекладину – Влаходимос спас!
Лучший момент Грузии в первом тайме pic.twitter.com/MG43zIOFk0- Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) March 26, 2024
После этого еще и произошел угловой с суматохой и серией отскоков, однако до острого завершения дело не дошло. Вскоре Шимон Марчиняк дал свисток на перерыв, хотя команды не спешили в раздевалку. Они устроили разборки стенка на стенку, в результате которой удалили ассистента Вилли Саньйоля.
Второй тайм оказался еще менее интересным, чем первый. Темп игры был крайне низким, а уровень идей в атаке свалился до обычных подач и прострелов. Греки забрасывали мяч в штрафную активнее и достаточно перспективно насыщали зоны завершения – что едва не вылилось в гол Яннидиса с кросса Цимикаса.
Острая подача греков (ракурс 1) pic.twitter.com/WD4QBL44k8- Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 26 марта, 2024
Острая подача греков (ракурс 2) pic.twitter.com/lH07GLpT0a- Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 26 марта, 2024
Впрочем, лучших возможностей у ворот Мамардашвили эллины не создали. У грузин же вспоминается несколько дальних ударов по воробьям и одно врывание Хвичи. Тот простреливал вдоль линии вратарской, однако подопечные Густаво Пойета успели выбить мяч.
Прострел Хвичи pic.twitter.com/DwbNY7xjsz- Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 26 марта, 2024
Вот и вся острота. Нейтральные болельщики скучали. Украинским же зрителям посчастливилось увидеть Цитаишвили – динамовец на 86-й минуте заменил травмированного Шенгелию. Чем-то запомниться в основное время Гио не смог. В конце концов, Шимон Марчиняк отправил команды в овертайм.
Довольно неожиданно именно эта часть поединка оказалась самой интересной. Сначала показалось, что Греция сейчас выйдет вперед. На 100-й минуте Бакасетас шикарно выстрелил с дистанции под ближнюю стойку, заставив Мамардашвили спасать Грузию!
Момент Бакасетаса pic.twitter.com/uavCwTkbSg- Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) March 26, 2024
А на 103-й уже и голкипер был бессилен. Цимикас подал с углового, а Мавропанос спокойно пробил головой. Перекладина вступилась за Сакартвело!
Момент Мавропаноса (ракурс 1) pic.twitter.com/Xxx4p2fQ0f- Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 26 марта, 2024
Момент Мавропаноса (ракурс 2) pic.twitter.com/15Md8xG4Q0- Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 26 марта, 2024 г
Казалось, что грузины зашатались, а эллинам надо провести буквально несколько подач для взятия ворот. Впрочем, на 105-й минуте гости схватились за голову. Мавропанос обрезался на своей половине, Микаутадзе подхватил мяч и прибежал на правый край штрафной, откуда выполнил прострел – Давиташвили замкнул метров с пяти. Влаходимос парировал коленом!
Момент Давиташвили pic.twitter.com/ve5HkATut9- Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 26 марта, 2024
В следующей атаке у ворот Греции произошел еще один неприятный момент, но гости с горем пополам смогли накрыть все удары.
Неприятный момент у ворот Греции pic.twitter.com/y0bJoRbWk2- Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) March 26, 2024
На мини-перерыв команды отправились при нулях на табло, однако через четыре минуты после возобновления игры Грузия снова могла выходить вперед! А сделать это должен был Цитаишвили, который переиграл половину Греции на левом фланге и пробил с острого угла. Влаходимос не спал!
Прорыв Цитаишвили pic.twitter.com/fAW5NskHhs- Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 26 марта, 2024
Забить в экстра-таймах так никто и не смог, поэтому все должна была решить серия пенальти. Грузин тревожила травма Хвичи, из-за которой его пришлось заменить – но хозяева справились и без него. Один удар парировал Мамардашвили, другой не забил Бухалакис. Подопечные Вилли Саньйоля же забили 4 раза!
Это означает, что сборная Грузии впервые в истории вышла на большой турнир. Болельщики от такого неистовства сразу же повалили на поле. Красиво!
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