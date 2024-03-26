Грузины и греки уверенно прошли полуфинал плей-офф за Евро-2024, уверенно переиграв Люксембург и Казахстан соответственно. Теперь им предстояло решить, кто выйдет на чемпионат Европы. Для Сакартвело этот матч имел историческое значение, ведь страна никогда не выступала на крупных турнирах – но и эллины в последний раз бывали там в 2014 году.

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Грузия в одном шаге от страны мечты, так как мы будем принимать Грецию в финале плей-офф ЕВРО 2024, чтобы определить, кто отправится в Германию этим летом.



Это должен быть абсолютный треш!



Poll️️️ pic.twitter.com/63dSybTuki - Georgian Footy (@GeorgianFooty) 26 марта, 2024

Ответственность давила на команды, поэтому первый тайм оказался скучным в футбольном плане. Гости вообще ничем не запомнились – единственный удар греков представлял собой неудачную подачу Цимикаса (мяч свалился с ноги). Нельзя сказать, что хозяева были активнее, но свои полтора момента подопечные Вилли Саньйоля создали.

Так, на 13-й минуте Двали был близок к замыканию подачи со стандарта. Лаша прибежал на дальнюю штангу и мог замыкать с нескольких метров, но не дотянулся до мяча.

На 45-й же Чакветадзе нанес прямой удар со штрафного, направив мяч под перекладину – Влаходимос спас!

Лучший момент Грузии в первом тайме pic.twitter.com/MG43zIOFk0 - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) March 26, 2024

После этого еще и произошел угловой с суматохой и серией отскоков, однако до острого завершения дело не дошло. Вскоре Шимон Марчиняк дал свисток на перерыв, хотя команды не спешили в раздевалку. Они устроили разборки стенка на стенку, в результате которой удалили ассистента Вилли Саньйоля.

Второй тайм оказался еще менее интересным, чем первый. Темп игры был крайне низким, а уровень идей в атаке свалился до обычных подач и прострелов. Греки забрасывали мяч в штрафную активнее и достаточно перспективно насыщали зоны завершения – что едва не вылилось в гол Яннидиса с кросса Цимикаса.

Острая подача греков (ракурс 1) pic.twitter.com/WD4QBL44k8 - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 26 марта, 2024

Острая подача греков (ракурс 2) pic.twitter.com/lH07GLpT0a - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 26 марта, 2024

Впрочем, лучших возможностей у ворот Мамардашвили эллины не создали. У грузин же вспоминается несколько дальних ударов по воробьям и одно врывание Хвичи. Тот простреливал вдоль линии вратарской, однако подопечные Густаво Пойета успели выбить мяч.

Вот и вся острота. Нейтральные болельщики скучали. Украинским же зрителям посчастливилось увидеть Цитаишвили – динамовец на 86-й минуте заменил травмированного Шенгелию. Чем-то запомниться в основное время Гио не смог. В конце концов, Шимон Марчиняк отправил команды в овертайм.

Довольно неожиданно именно эта часть поединка оказалась самой интересной. Сначала показалось, что Греция сейчас выйдет вперед. На 100-й минуте Бакасетас шикарно выстрелил с дистанции под ближнюю стойку, заставив Мамардашвили спасать Грузию!

А на 103-й уже и голкипер был бессилен. Цимикас подал с углового, а Мавропанос спокойно пробил головой. Перекладина вступилась за Сакартвело!

Казалось, что грузины зашатались, а эллинам надо провести буквально несколько подач для взятия ворот. Впрочем, на 105-й минуте гости схватились за голову. Мавропанос обрезался на своей половине, Микаутадзе подхватил мяч и прибежал на правый край штрафной, откуда выполнил прострел – Давиташвили замкнул метров с пяти. Влаходимос парировал коленом!

В следующей атаке у ворот Греции произошел еще один неприятный момент, но гости с горем пополам смогли накрыть все удары.

Неприятный момент у ворот Греции pic.twitter.com/y0bJoRbWk2 - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) March 26, 2024

На мини-перерыв команды отправились при нулях на табло, однако через четыре минуты после возобновления игры Грузия снова могла выходить вперед! А сделать это должен был Цитаишвили, который переиграл половину Греции на левом фланге и пробил с острого угла. Влаходимос не спал!

Забить в экстра-таймах так никто и не смог, поэтому все должна была решить серия пенальти. Грузин тревожила травма Хвичи, из-за которой его пришлось заменить – но хозяева справились и без него. Один удар парировал Мамардашвили, другой не забил Бухалакис. Подопечные Вилли Саньйоля же забили 4 раза!

Это означает, что сборная Грузии впервые в истории вышла на большой турнир. Болельщики от такого неистовства сразу же повалили на поле. Красиво!

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